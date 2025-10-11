Lavori stradali a Livorno da lunedì 13 ottobre cantieri aperti per nuovi attraversamenti pedonali rialzati | le vie interessate
Cantieri stradali in sette vie della città per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati a partire da lunedì prossimo 13 ottobre. Lo comunica l'amministrazione comunale che indica le vie interessate dagli interventi, da viale Marconi, a via Grotta delle Fate, via di Popogna, via. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - stradali
I lavori stradali sulla A19 saranno eseguiti di notte per ridurre i disagi
Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco
Lavori stradali a Bologna: tutti i cantieri in partenza e in corso dal 28 luglio
AVVISO AI CITTADINI LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE Diversa regolamentazione della circolazione stradale per tutti gli utenti stradali nel periodo dal 13 Ottobre 2025 al 17 Novembre 2025 dalle ore 07:00 alle ore 19:00, e comunque fino all - facebook.com Vai su Facebook
#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio-durante-lautunno… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - X Vai su X
Lavori stradali per il Giubileo, il resoconto di Segnalini: 69 i lavori in corso, l’83% è completo - Secondo l'ultimo aggiornamento, reso noto durante una recente commissione capitolina, nel corso del 2024 sono stati completati 72 interventi di manutenzione stradale. Come scrive romatoday.it