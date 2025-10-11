Lavori stradali a Livorno da lunedì 13 ottobre cantieri aperti per nuovi attraversamenti pedonali rialzati | le vie interessate

Livornotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cantieri stradali in sette vie della città per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati a partire da lunedì prossimo 13 ottobre. Lo comunica l'amministrazione comunale che indica le vie interessate dagli interventi, da viale Marconi, a via Grotta delle Fate, via di Popogna, via. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - stradali

I lavori stradali sulla A19 saranno eseguiti di notte per ridurre i disagi

Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco

Lavori stradali a Bologna: tutti i cantieri in partenza e in corso dal 28 luglio

Lavori stradali per il Giubileo, il resoconto di Segnalini: 69 i lavori in corso, l’83% è completo - Secondo l'ultimo aggiornamento, reso noto durante una recente commissione capitolina, nel corso del 2024 sono stati completati 72 interventi di manutenzione stradale. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stradali Livorno Luned236