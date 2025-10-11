Lavori in Tangenziale Roma senza tram fino al 7 dicembre | i bus sostitutivi

Roma, 11 ottobre 2025 – Fino al 7 dicembre il servizio tranviario della città non sarà in funzione in conseguenza dei lavori di manutenzione straordinaria che Anas sta realizzando sulla Tangenziale Est, nel tratto sopraelevato. I ponteggi che saranno installati lungo la sede tranviaria di via Prenestina impediranno l’uscita dei tram dal deposito, situato sulla stessa strada, con la conseguente disattivazione della rete aerea di alimentazione. Nel periodo di interruzione del servizio Atac effettuerà lavori di ammodernamento dei binari su diversi punti della rete cittadina. In particolare, saranno effettuate tre manutenzioni straordinarie: il rinnovo dell’armamento dei binari, le sottostazioni e degli scambi di Celio, Ostiense e Galeno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

