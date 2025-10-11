Lavori di manutenzione sulla Catania-Siracusa | limitazioni al traffico fino al 21 novembre

Da lunedì 13 ottobre a venerdì 21 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi, lungo l’autostrada Catania-Siracusa saranno in vigore alcune limitazioni al transito. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

