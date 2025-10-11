Lavori di ammodernamento l' ufficio postale chiude fino a gennaio | le alternative

Ora è ufficiale. Da sabato 16 ottobre (e fino al 10 gennaio 2026, con riapertura prevista il 12 gennaio), l’ufficio postale di via Verdi a Tresigallo rimarrà chiuso per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del ‘Progetto Polis’ di Poste Italiane. Dal 20 ottobre, i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

