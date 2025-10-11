Lavori a San Zeno Borgo a Giovi e Ceciliano

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 11 novembre 2025 –  Lavori a San Zeno, Borgo a Giovi e Cecilian o. Le modifiche alla circolazione e alla sosta da lunedì.  Dalle ore 8:30 di lunedì 13 ottobre fino al termine previsto per le ore 18:30 di venerdì 31 ottobre in località San Zeno, sono istituiti il??divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, e la temporanea istituzione del senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico eo movieri nelle Strade B, E, D, F in ambo i lati con orario continuato H24. Da lunedì 13 lavori anche a Borgo a Giovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

