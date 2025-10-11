Lavinio droga in casa | 2 arresti sequestrati 35 grammi di cocaina

Anzio, 11 ottobre 2025 – Operazione dei carabinieri a Lavinio, in collaborazione con il Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, che ha portato all’arresto di due uomini — un italiano e un albanese — trovati in possesso di 35 grammi di cocaina e 30 grammi di hashish. L’intervento è avvenuto in un’abitazione di via dei Germani, a Lavinio, dove i militari hanno fatto irruzione dopo un’attività investigativa mirata. All’interno della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto dosi già confezionate di stupefacente, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e contanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it