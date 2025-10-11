L’Avellino scende in campo per la solidarietà | ecco il progetto Solo per Amore

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è un modo di vivere il calcio che va oltre i novanta minuti. Un modo che parla di cuore, di comunità, di impegno” Con queste parole, il presidente dell’U.S. Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha aperto il suo intervento al convegno “ Il dono e l’impegno sociale del volontariato ”, organizzato dalla Misericordia, per raccontare un progetto che rappresenta al meglio lo spirito biancoverde: “ Solo per Amore ”. L’iniziativa, nata insieme alla moglie Antonella e al figlio Giovanni, affida la gestione dei bar dello stadio Partenio-Lombardi alle Misericordie d’Irpinia, con l’obiettivo di trasformare la passione sportiva in un gesto di solidarietà concreta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

