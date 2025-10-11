L’autoscuola Utenza multietnica Ecco le nuove sfide
L’obbligo di provvedere alla sottoscrizione di una polizza assicurativa viene logicamente fatto presente da ogni autoscuola: nel corso delle lezioni previste per chi ha intenzione di conseguire le varie patenti di guida, l’istruttore illustra agli aspiranti automobilisti gli obblighi derivanti dall’immissione in circolazione di un veicolo e le sanzioni che il Codice della Strada prevede per l’assenza di copertura assicurativa. Un tema cruciale in una Prato sempre più multietnica anche al volante, ricalcando del resto la situazione demografica che secondo Istat fa della realtà provinciale pratese la prima in Italia per percentuale di residenti stranieri in rapporto alla popolazione: a quanto pare, i cittadini non italiani rappresentano in media circa il 30% dell’utenza delle scuole guida del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
