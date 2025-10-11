Lautaro Martínez Argentina decisivo nel match con il Venezuela | come ha giocato il capitano nerazzurro

Inter News 24 Lautaro Martínez Argentina, il capitano dell’Inter protagonista con la propria Nazionale, ma la sua prestazione rimane amara: i dettagli. Durante la seconda pausa della Serie A 202526 per le Nazionali, Lautaro Martínez è stato uno dei protagonisti assoluti dell’amichevole tra l’ Argentina e il Venezuela. Il capitano dell’ Inter ha giocato l’intero match, servendo l’assist decisivo per il gol vittoria. Lo Celso ha finalizzato l’azione vincente, regalando così il 1-0 ai campioni del mondo. El arquero de Venezuela contra Lautaro pic.twitter.comKvb6ZFoS5D — Gordown (@chispobeso) October 11, 2025 Lautaro e le occasioni mancate. 🔗 Leggi su Internews24.com

