Inter News 24 Lautaro Martinez, capitano dell’Inter protagonista nella vittoria dell’Argentina, ma il portiere avversario gli nega il gol. Nella notte, Lautaro Martínez ha giocato un ruolo da protagonista nella vittoria dell’ Argentina contro il Venezuela in amichevole, restando in campo per tutti i novanta minuti e servendo un assist decisivo. Il gol della vittoria è arrivato grazie a Lo Celso, che ha finalizzato l’azione vincente portando i campioni del mondo a un 1-0 importante. Tuttavia, la prestazione di Lautaro è stata caratterizzata anche da ben 5 palle gol sprecate, tutte negate dal portiere avversario, Contreras, che ha compiuto parate clamorose. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lautaro Martínez, 5 occasioni contro il Venezuela: "Il portiere sembrava Neuer"

