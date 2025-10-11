Laurea in un anno la storia di Farwa | Da avvocato mi occuperò di immigrazione Ho visto la fatica dei miei dal Pakistan senza cittadinanza
Si laurea in un anno in Scienze dei servizi giuridici. Non è un caso. Tra circa due mesi si laurea di nuovo, stavolta in Giurisprudenza, sempre in tempo record: un anno. Con l'attestato di laurea in mano e la mail di conferma della domanda della seconda laurea - per togliere ogni dubbio - Farwa Sajid, 22 anni appena compiuti, si racconta a Orizzonte Scuola. "Credo possa essere di ispirazione per tanti giovani" dice, e lo è sicuramente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
