L' attrice Cinzia Leone mostra con orgoglio la targa ricevuta dal Comune di Lanciano | Segno di gratitudine

Mostra con orgoglio in uno scatto pubblicato sui social la targa ricevuta dall'amministrazione comunale di Lanciano l'attrice Cinzia Leone. Un riconoscimento ricevuto lo scorso 26 settembre, quando la poliedrica artista è stata in città in occasione dell'inaugurazione del Flic, festival Lanciano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: attrice - cinzia

Barbara Gravelli photographer. NEU SONG. · are you ready?. Grazie a: Sara Zanier, Greta Scarano, Francesco Pannofino, Stella Falchi, Gabriele Abis, Jun Ichikawa, Cinzia Maccagnano, Barbara Petronio, Nunzia Ambrosio, Serena Stefani, Ruben Mulet Pore Vai su Facebook

Cinzia Leone: “La malattia? Se non fosse stato per mia madre sarei morta”/ “La scomparsa di papà…” - La recitazione è un’arte da maneggiare con cura e il piedistallo primordiale non può che essere il talento; aspetti che ben rappresentano Cinzia Leone, regina dell’irriverenza, delle imitazioni e ... ilsussidiario.net scrive

Cinzia Leone, la sua storia stasera a Le ragazze: come sta oggi l'attrice? Età, dove vive, l'aneurisma, l'ictus, il rapporto con Nuti e la carriera - L'attrice icona della comicità italiana degli anni 80 racconterà la sua malattia da Francesca Fialdini, scopriamo dunque ... Da ilmessaggero.it