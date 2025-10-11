L' Attento | sfruttamento resilienza e coraggio di cambiare nel corto WeShort Originals da vedere ora su Comingsoonit
Diretto da Mario Ricci, il cortometraggio L'Attento racconta la storia di Amir, un uomo a un passo dal divenire artefice del proprio destino. Prodotta da Kavac Film in associazione con Mediterraneo Cinematografica per WeShort Originals, l'opera è disponibile alla visione immediata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
La FLAI CGIL di Lodi continua a essere un punto di riferimento importante nella lotta contro il caporalato. La nostra organizzazione è sempre attenta e monitora costantemente i luoghi di lavoro dove si possono verificare fenomeni di sfruttamento, con particol - facebook.com Vai su Facebook
