L’atroce guerra civile fra italiani sepolta da decenni di inutile retorica

Sono anni che provo come un complesso di colpa nei confronti di Giampaolo Pansa, morto ottantacinquenne nel 2020. Con lui, uno dei più riusciti giornalisti italiani della seconda metà del secolo scorso, avevo condiviso negli ultimi anni della sua vita una collaborazione al quotidiano Libero, un quotidiano volto a destra laddove né lui né io avevamo niente a che vedere con la destra. Beninteso eravamo entrambi liberissimi di scrivere quello che volevamo, ed eravamo ben pagati, ma lo sapevamo bene che il pubblico di quel quotidiano non era esattamente quello da noi prediletto e di questo con Giampaolo discutevamo continuamente al telefono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’atroce guerra civile fra italiani sepolta da decenni di inutile retorica

La Russia ha commesso un altro atroce crimine di guerra, colpendo una stazione ferroviaria nella regione di Sumy, in Ucraina, con un attacco di droni il 4 ottobre 2025. Almeno 30 persone sono rimaste ferite, tra cui passeggeri e personale ferroviario.

