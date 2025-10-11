Latina Comics & Games | tre giorni di festa nel cuore della città

Latinatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva nel cuore della città un evento tutto da gustare per gli appassionati di fumetti e giochi di ruolo il Latina Comics & Games.Dal 17 al 19 ottobre Piazza del Popolo, il Circolo Cittadino, via Diaz, Corso della Repubblica e la libreria La Feltrinelli ospiteranno una manifestazione dedicata ai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: latina - comics

