Latina blitz antidroga dopo gli episodi intimidatori | 22enne in fuga con 48 dosi di cocaina

Un 22enne è stato arrestato a Latina per spaccio di droga: sequestrate 48 dosi di cocaina dopo un inseguimento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

latina blitz antidroga dopo gli episodi intimidatori 22enne in fuga con 48 dosi di cocaina

Latina, blitz antidroga dopo gli episodi intimidatori: 22enne in fuga con 48 dosi di cocaina

latina blitz antidroga dopoLatina: operazione antidroga, 22enne arrestato - Un 22enne è stato arrestato per spaccio di droga nell'ambito delle attività straordinarie di controllo della questura di Latina. Da poliziadistato.it

latina blitz antidroga dopoBlitz dei Carabinieri in via Helsinki a Latina: sorpreso nello scantinato con droga e bilancini - Continua l'attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina con una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, definiti ... Scrive latinapress.it

