Latina blitz antidroga dopo gli episodi intimidatori | 22enne in fuga con 48 dosi di cocaina
Un 22enne è stato arrestato a Latina per spaccio di droga: sequestrate 48 dosi di cocaina dopo un inseguimento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Latina: operazione antidroga, 22enne arrestato - Un 22enne è stato arrestato per spaccio di droga nell'ambito delle attività straordinarie di controllo della questura di Latina. Da poliziadistato.it
Blitz dei Carabinieri in via Helsinki a Latina: sorpreso nello scantinato con droga e bilancini - Continua l'attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina con una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, definiti ... Scrive latinapress.it