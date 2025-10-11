L’atelier di Campanelli per le Giornate del FAI

Nel cuore dell’Appennino marchigiano, alle pendici della Gola del Furlo, le Giornate Fai d’Autunno aprono le porte all’arte contemporanea con la visita all’atelier di Luigi Campanelli, uno dei protagonisti della scenaartistica italiana che negli anni Settanta partecipa al fervido ambiente dell’Ex Pastificio Cerere in Romacrocevia di artisti e critici. L’iniziativa, dal titolo Arte in presenza - Viaggio nei laboratori dell’arte contemporanea, offre un’occasione rara per entrare nello spazio creativo di un artista che ha saputo intrecciare pittura, scultura e architettura in una ricerca coerente e lirica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

