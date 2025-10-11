Lastra a Signa al via le giornate di prevenzione oncologica gratuita di Ant
Firenze, 9 ottobre 2025 - Grazie alla sinergia con vari soggetti del territorio, torna anche quest’anno il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT a Lastra a Signa. Nello specifico si comincerà nel mese di ottobre con il “Progetto mammella” ANT, rivolto alle donne sotto i 45 anni, con 32 visite senologiche gratuite con ecografia mammaria, destinate alle cittadine di Signa e Lastra a Signa. Negli ultimi anni, l’incidenza del tumore al seno, tra le giovani tra i 25 e i 44 anni, è cresciuta in Italia di circa il 30%, ma se si fa prevenzione in oltre l’80% dei casi si può guarire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
