L’assessore Silvestri | La segnaletica aiuta si prova a far rallentare chi va troppo veloce

"Rispetto a qualche anno fa sono stati fatti tanti passi avanti, occorre procedere un po’ alla volta". A circa un anno dall’introduzione delle zone 30 in città è soddisfatto l’assessore Gianni Silvestri. "I cittadini hanno capito e non ci sono state lamentele, anzi – spiega –. Il nostro è un progetto pilota che ha la finalità di educare. Abbiamo puntato su strade dove c’è maggiore presenza di studenti e ragazzi, partendo da Porta Maggiore". A volte la convivenza tra ciclisti e automobilisti sembra complicato, per non parlare di chi usa i monopattini: "L’attenzione ci deve essere da entrambi le parti – dice ancora Silvestri – perché la segnaletica non basta a essere più sicuri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

