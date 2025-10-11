L’Arsenal vuole rifare l’Emirates per aumentare i salottini riservati alle aziende a spese dei tifosi comuni Times
Non escludere i tifosi comuni dalle partite a causa di prezzi troppo elevati. E’ l’appello rivolto all’Arsenal dai propri tifosi mentre il club valuta un possibile restyling dell’Emirates Stadium ed un trasferimento temporaneo a Wembley. Ne scrive il Times Nel progetto del restyling dello stadio dell’Arsenal più posti per aziende e Vip. La società staconsiderando di ampliare e modernizzare lo stadio, che dal 2006 è la sua casa, portando la capienza dagli attuali 60.704 posti fino a un massimo di 80.000. Uno degli obiettivi principali sarebbe quello di aumentare sensibilmente gli introiti delle partite casalinghe, che nella stagione 2023-24 hanno raggiunto i 132 milioni di sterline (155 mln euro). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
