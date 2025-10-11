È l’incubo di tutte: l’odiata pancetta, che costringe a fare uno o più buchi per allargare la cintura e a salti mortali di styling per dissimulare i rotolini sotto agli abiti, è il cruccio di tantissime. Soprattutto dalla menopausa in poi, quando anche chi è sempre stata “piatta” spesso vede aumentare il girovita. Dimagrire in menopausa, i trucchi per restare in forma X Leggi anche › Menopausa: come fare i conti con la”pancetta” Il guaio è che non si tratta solo di un problema estetico, perché il grasso accumulato sulla pancia è il più dannoso per la salute; come se non bastasse, è anche parecchio “resistente” ai tentativi per eliminarlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'arrivo della menopausa provoca il "trasloco" dell'adipe all'altezza del girovita... Un danno estetico e un rischio per la salute!