L' arrivo della menopausa provoca il trasloco dell’adipe all’altezza del girovita Un danno estetico e un rischio per la salute!
È l’incubo di tutte: l’odiata pancetta, che costringe a fare uno o più buchi per allargare la cintura e a salti mortali di styling per dissimulare i rotolini sotto agli abiti, è il cruccio di tantissime. Soprattutto dalla menopausa in poi, quando anche chi è sempre stata “piatta” spesso vede aumentare il girovita. Dimagrire in menopausa, i trucchi per restare in forma X Leggi anche › Menopausa: come fare i conti con la”pancetta” Il guaio è che non si tratta solo di un problema estetico, perché il grasso accumulato sulla pancia è il più dannoso per la salute; come se non bastasse, è anche parecchio “resistente” ai tentativi per eliminarlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
«Come può sopravvivere una coppia da sempre affiatata sessualmente e caliente all'arrivo della menopausa della compagna? Perché credo ci siano molti non detti sull’argomento e la tragedia è anche per l'uomo». Risponde Elena Di Cioccio
