L'arrivo del vicepremier Salvini | Qui serve un piano per la legalità

In arrivo da Signa, dopo una seconda tappa al porto di Livorno, Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato accolto ieri dopo le 13 da oltre un centinaio tra politici, militanti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni ed associazioni di categoria a Bagnolo di Montemurlo, al Ristoro del Borgo. Un momento di incontro nel tour che il vicepremier ha intrapreso a chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali a sostegno della coalizione del centrodestra con Alessandro Tomasi candidato alla presidenza. A riceverlo i candidati Claudiu Stanasel, capolista, con Letizia Faggi, Luis Micheli Clavier, Viola Stefanacci, David Carlesi e Cecilia Casentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'arrivo del vicepremier Salvini: "Qui serve un piano per la legalità"

In arrivo da Signa, dopo una seconda tappa al porto di Livorno, Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato accolto ieri dopo le 13 da oltre un centinaio tra p ...

