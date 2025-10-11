L’Arma dei Carabinieri e Ferrovie dello Stato firmano il nuovo Protocollo d’Intesa per sicurezza e legalità

Roma, 11 ottobre 2025 – L’Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rafforzano la loro collaborazione per garantire legalità e sicurezza nel settore dei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali. Un impegno che si è tradotto nella firma di un nuovo Protocollo d’Intesa, sottoscritto nella sede del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma. L’accordo prevede, in aderenza alle rispettive competenze ed attribuzioni, una collaborazione volta a: prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali e i reati contro la pubblica amministrazione, le violazioni ambientali;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: arma - carabinieri

Due denunce per maltrattamenti, un solo messaggio: denunciare è possibile. L’Arma dei Carabinieri in prima linea

Operazione coordinata dell’Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio, rafforzati i servizi per le ferie estive

Quando la passione diventa studio: la tesina di terza media che racconta l’Arma dei Carabinieri e il sogno di un giovane studente

Buongiorno da Modena #PossiamoAiutarvi #Carabinieri #Difesa #ForzeArmate #11ottobre - X Vai su X

Conclusa la campagna UNICEF Rieti – Arma Carabinieri: “Un ulivo per vederli crescere” - facebook.com Vai su Facebook

Arma dei Carabinieri e il Gruppo Fs firmano il nuovo protocollo d’intesa per sicurezza e legalità - L’Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rafforzano la loro collaborazione per garantire legalità e sicurezza nel settore dei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrut ... Si legge su tpi.it

L’Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane firmano un protocollo per garantire legalità e sicurezza - L'Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane firmano un protocollo per garantire legalità e sicurezza ... Secondo msn.com