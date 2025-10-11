Larissa Iapichino | Ho deciso di provare a cavarmela da sola Sarà una sfida papà è d'accordo

Larissa Iapichino ha metabolizzato la delusione ai Mondiali di Tokyo ed è pronta ad affrontare le prossime sfide, con un approccio differente al passato: "Voglio cavarmela da sola senza l'aiuto di altri". Ma la presenza di papà Giani resterà un punto fermo: "Servirà a rafforzare ancor più il nostro rapporto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: larissa - iapichino

A che ora gareggiano oggi Larissa Iapichino e Mattia Furlani a Londra: dove vederli in tv, avversari, streaming

LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: tocca a Larissa Iapichino. Furlani non brilla

Larissa Iapichino battuta di un centimetro! Mihambo sbuca dai bassifondi e vince in Diamond League

Tanti i campioni attesi: Zinedine Zidane e David Trezeguet, le stelle dell’atletica Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino - facebook.com Vai su Facebook

Larissa Iapichino nella sabbia. La lite con papà e addio finale: “Sono sotto shock” - X Vai su X

Larissa Iapichino: “Ho deciso di provare a cavarmela da sola. Sarà una sfida, papà è d’accordo” - Larissa Iapichino ha metabolizzato la delusione ai Mondiali di Tokyo ed è pronta ad affrontare le prossime sfide, con un approccio differente al passato ... Come scrive fanpage.it

Iapichino, la scelta controcorrente dopo il flop ai Mondiali: papà Gianni replica alle accuse, ora deciderà tutto lui - Dopo la delusione ai Mondiali di Tokyo, Larissa Iapichino decide di rinunciare al mental coach. Segnala sport.virgilio.it