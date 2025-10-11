Larissa Iapichino battute e risate col papà Lui vuole sempre avere ragione Che disordinata

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La saltatrice in lungo e Gianni, padre allenatore, sul palco di Trento si confrontano: dalla delusione ai Mondiali in Giappone alla decisione di rinunciare al mental coach. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

larissa iapichino battute e risate col pap224 lui vuole sempre avere ragione che disordinata

© Gazzetta.it - Larissa Iapichino, battute e risate col papà. "Lui vuole sempre avere ragione". "Che disordinata"

In questa notizia si parla di: larissa - iapichino

A che ora gareggiano oggi Larissa Iapichino e Mattia Furlani a Londra: dove vederli in tv, avversari, streaming

LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: tocca a Larissa Iapichino. Furlani non brilla

Larissa Iapichino battuta di un centimetro! Mihambo sbuca dai bassifondi e vince in Diamond League

Larissa Iapichino, battute e risate col papà. "Lui vuole sempre avere ragione". "Che disordinata" - La saltatrice in lungo e Gianni, padre allenatore, sul palco di Trento si confrontano: dalla delusione ai Mondiali in Giappone alla decisione di rinunciare al mental coach ... Segnala msn.com

Larissa Iapichino e le voci sullo strappo con papà Gianni: “Qualcuno si è preoccupato? Stia sereno…” - I Mondiali di Tokyo di atletica leggera 2025 si sono conclusi nel peggiore dei modi possibili per Larissa Iapichino, eliminata nelle batterie di qualificazione ben lontano da misure che le avrebbero ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Larissa Iapichino Battute Risate