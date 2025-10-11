L’arcivescovo Delpini e la storica visita alla Cgil | No al profitto nelle mani di pochi Milano impari a rallentare

Milano – Un incontro, tappa nella storia ultracentenaria della Camera del lavoro di Milano, che “nasce da un lungo percorso di conoscenza” tra due “viaggiatori”, il segretario generale della Cgil di Milano e monsignor Mario Delpini, che “pur venendo da esperienze diverse condividono la stessa preoccupazione per la città e per il suo futuro”. Per la prima volta un arcivescovo di Milano è entrato nella storica sede del sindacato per un incontro pubblico, per stringere “un’alleanza della prossimità” tra due mondi uniti dagli stessi obiettivi. “Gli imprenditori e le aziende hanno soltanto da guadagnare da una interazione positiva con i lavoratori, quindi è anche stolto immaginare che lo sfruttamento produca più profitto, invece del rispetto dei contratti, delle attenzioni e della cura per la sicurezza dei lavoratori”, è il messaggio lanciato da Delpini a margine dell’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

