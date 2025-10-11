L’Archivio Sdf Museo Same e Fondazione Dalmine protagonisti di A scuola d’impresa

Bergamo. L’Archivio Storico Sdf e Museo Same di Treviglio e la Fondazione Dalmine partecipano alla terza edizione di “A scuola d’impresa”, il progetto nazionale promosso da Museimpresa e Università Liuc con il contributo dell’Archivio Nazionale del Cinema Impresa di Ivrea. L’iniziativa, rivolta agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, mira a far conoscere la storia dell’industria italiana e a sviluppare competenze trasversali utili per il mondo del lavoro. Il percorso formativo prevede due fasi. La prima, teorica e online, offre contenuti multimediali e attività interattive sulla storia industriale e i diversi settori economici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

