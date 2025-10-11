Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha telefonato a Donald Trump esortandolo acsfruttare l'impulso del cessate il fuoco a Gaza per mediare la pace in Ucraina. "Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, compresa quella russa", ha scritto Zelensky su Facebook, un giorno dopo che Mosca ha lanciato un massiccio attacco di droni e missili contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina provocando un blackout diffusi a Kiev. Trump e Zelensky hanno discusso, tra le altre questioni, della richiesta dell'Ucraina agli Stati Uniti di consentire la consegna di missili da crociera Tomahawk per rafforzare la capacità di Kiev di condurre attacchi a lungo raggio all'interno della Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'appello di Zelensky a Trump: "Fai finire la guerra anche in Ucraina"