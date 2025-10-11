L' appello di Zelensky a Trump | Fai finire la guerra anche in Ucraina
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha telefonato a Donald Trump esortandolo acsfruttare l'impulso del cessate il fuoco a Gaza per mediare la pace in Ucraina. "Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, compresa quella russa", ha scritto Zelensky su Facebook, un giorno dopo che Mosca ha lanciato un massiccio attacco di droni e missili contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina provocando un blackout diffusi a Kiev. Trump e Zelensky hanno discusso, tra le altre questioni, della richiesta dell'Ucraina agli Stati Uniti di consentire la consegna di missili da crociera Tomahawk per rafforzare la capacità di Kiev di condurre attacchi a lungo raggio all'interno della Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: appello - zelensky
Ucraina, l’appello di Zelensky a Putin: cosa succede ora
L'appello di Zelensky: "Il mondo agisca per un cambio di regime in Russia"
Ucraina, Zelensky lancia un appello a Trump: “Le concessioni non fermeranno Mosca”
#Ucraina Cinque vittime negli attacchi russi sulle regioni di Zaporizhzhia e Leopoli. 110 attivisti italiani, a bordo di un treno partito da Kiev, si sono trovati sotto uno dei raid massicci lanciati da Mosca. Appello di Zelensky a Usa ed Ue: "Fermate Putin" Foto @ - X Vai su X
Tg2. . Appello di #Zelensky alle #NazioniUnite: "Fermate Putin". Faccia a faccia tra #Rubio e #Lavrov - facebook.com Vai su Facebook
L'appello di Zelensky a Trump: "Fai finire la guerra anche in Ucraina" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha telefonato a Donald Trump esortandolo acsfruttare l'impulso del cessate il fuoco a Gaza per mediare ... Riporta iltempo.it
Zelensky “Con Trump telefonata produttiva, può fermare la guerra” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho avuto una telefonata molto positiva e produttiva con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si legge su msn.com