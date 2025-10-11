L’annuncio di Padovani Area Liberale | Entro Natale presenterò una nuova lista

Si sono presentati insieme ieri al Bar Bellini, il fondatore di Area Liberale Gabriele Padovani e l’ex capogruppo della Lega Andrea Liverani (foto), il quale nei giorni scorsi aveva annunciato l’uscita dal gruppo consiliare e la propria candidatura in appoggio a Padovani. La conferenza stampa indetta era per annunciare la modifica del nome di Area Liberale in consiglio comunale, inserendo la dicitura "e indipendenti", che consentirà a Liverani di confluire nel gruppo di Area Liberale fino alla fine della consiliatura. L’incontro con la stampa ha costituito inoltre l’occasione per fare il punto sull’inizio della campagna elettorale che al momento vede ufficialmente in campo solo Padovani nella corsa a Palazzo Manfredi: "Noi siamo già partiti con una buona base e prima di Natale presenterò una nuova lista – ha detto Padovani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

