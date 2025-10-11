L’anima di Fiorenzo brilla nei suoi disegni

La biblioteca San Giorgio di Pistoia ospiterà da lunedì 13 ottobre fino al 3 gennaio 2026 una mostra di disegni di Fiorenzo Gori, il poeta e artista pistoiese che è scomparso nel settembre 2023 lasciando un’eredità culturale variegata e intensa, dall’insegnamento alla pedagogia, dalle magnifiche filastrocche agli straordinari disegni, dall’impegno civico alla indimenticabile lezione di resistenza alla malattia che lo ha afflitto negli ultimi anni. La mostra si intitola "C’è sempre un luogo che attende" e presenta una serie disegni acquarellati con inchiostro di china che introducono nel raffinato e nitido percorso mentale di Fiorenzo Gori, tra il rigore scientifico e la proiezione verso il mondo del possibile, dove alberga la congettura e anche il reale parla di ciò che non c’è, ma potrebbe esserci. 🔗 Leggi su Lanazione.it