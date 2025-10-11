Lang segna e convince | prova di carattere nell’amichevole con l’Avellino

Castel Volturno è stato teatro di una giornata intensa per il Napoli. Al mattino allenamento . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lang segna e convince: prova di carattere nell’amichevole con l’Avellino

In questa notizia si parla di: lang - segna

Allenamento congiunto #Napoli-Avellino, tris degli azzurri: segna anche Noa #Lang - X Vai su X

Napoli, due storie opposte: De Bruyne trascina, Lang resta ai margini - facebook.com Vai su Facebook

Lang segna e convince: prova di carattere nell’amichevole con l’Avellino - Lang segna e convince: prova di carattere nell’amichevole con l’Avellino Castel Volturno è stato teatro di una giornata intensa per il Napoli. Da forzazzurri.net