Lang segna e convince | prova di carattere nell’amichevole con l’Avellino
Castel Volturno è stato teatro di una giornata intensa per il Napoli. Al mattino allenamento . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: lang - segna
Allenamento congiunto #Napoli-Avellino, tris degli azzurri: segna anche Noa #Lang - X Vai su X
Napoli, due storie opposte: De Bruyne trascina, Lang resta ai margini - facebook.com Vai su Facebook
Lang segna e convince: prova di carattere nell’amichevole con l’Avellino - Lang segna e convince: prova di carattere nell’amichevole con l’Avellino Castel Volturno è stato teatro di una giornata intensa per il Napoli. Da forzazzurri.net