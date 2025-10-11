Lamborghini fugge dai Carabinieri | inseguimento ad alta velocità tra i paesi

Una folle corsa cominciata in quel di Cologne e conclusa in provincia di Bergamo. Serata ad alta tensione per una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Chiari, che ieri si è trovata all'inseguimento di una Lamborghini Huracan Evo. Gli agenti stavano pattugliando il centro del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Ubriaco al volante della Lamborghini, fermato dopo un inseguimento - Nei guai un 36enne di origine kosovare che non si è fermato all’alt dei carabinieri a Cologne: è stato fermato a Grumello del Monte ... Da giornaledibrescia.it

Una Lamborghini a tutto gas e il ragazzo col machete: la folle notte sulle strade di Chiari - I carabinieri hanno denunciato un 36enne ubriaco che non si è fermato all’alt dei militari. Lo riporta msn.com