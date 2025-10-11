L’Amatori 1945 Modena ospita il Pesaro Pico impegnata domani a Correggio

Praticamente tutte in pista, le squadre modenesi di hockey, in entrambi i casi solo alle prime battute della fase di qualificazione di Coppa Italia: nelle otto ruote tradizionali, l’attenzione è puntata sul PalaRoller di Montale, dove alle 18 l’ Amatori 1945 Modena riceve l’ Amatori Pesaro, con l’obbligo di una vittoria larga per provare a rimanere ancora in corsa. Scutece, che ancora non può andare in panchina per problemi di tesseramento e sarà sostituito ancora da Davide Malagoli, dovrà fare a meno di Cunegatti, infortunatosi giovedì ad una caviglia. In pista nell’altro girone la Pico Mirandola B di Moschetti, impegnata domani alle 18 a Correggio contro la seconda squadra locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

