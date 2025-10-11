L' altro derby di Milano | storie prime volte e protagonisti di Alcione-Inter U23

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza squadra della città contro i baby nerazzurri, succede in Serie C. Questa volta la classica meneghina non sarà Milan-Inter. Gallazzi: "Per noi tutto questo è un sogno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l altro derby di milano storie prime volte e protagonisti di alcione inter u23

© Gazzetta.it - L'altro derby di Milano: storie, prime volte e protagonisti di Alcione-Inter U23

In questa notizia si parla di: altro - derby

Fenerbahce-Lazio, tra Mou e Sarri un altro derby da Champions: le quote

Taremi, altro no al Flamengo: parte il derby mercato tra due squadre inglesi

Milan: non solo Leoni, altro derby con l’Inter

altro derby milano storieL'altro derby di Milano: storie, prime volte e protagonisti di Alcione-Inter U23 - La terza squadra della città contro i baby nerazzurri, succede in Serie C. Segnala msn.com

Gli altri derby di Milano: Radio Deejay o Radio 105? Una rivalità che dura da oltre 40 anni (con tanto di adesivi) - Continua «Gli altri derby di Milano», il nostro gioco tra le rivalità cittadine in avvicinamento al classico derby del calcio milanese, quello tra Milan e Inter che si svolgerà domenica alle 18. milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Altro Derby Milano Storie