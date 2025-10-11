Lai è il presidente Iemig | Prato farà scuola sulla medicina d’urgenza

Franco Lai, medico del pronto soccorso, ha aperto il nuovo corso di Iemig (Italian Emergency Medicine Interest Group) raccogliendo il testimone dal presidente uscente Alessio Baldini che ha guidato l’associazione negli ultimi cinque anni. Nel suo discorso inaugurale, Lai ha ringraziato il predecessore, ricordando progetti come la formazione online, la diffusione del Basic Life Support nelle scuole e l’istituzione del Premio ’Valentina Liboni’. "Oggi Iemig è un’associazione solida e strutturata – afferma – capace di guardare al futuro con chiarezza di obiettivi e una visione internazionale". Il presidente ha presentato la sua squadra, composta da figure di rilievo nel campo della medicina d’urgenza e della gestione sanitaria, e ha sottolineato l’importanza del comitato scientifico, guidato da Carlo Rostagno (Università di Firenze), che riunisce accademici e clinici italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

