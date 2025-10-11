Lai è il presidente Iemig | Prato farà scuola sulla medicina d’urgenza

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Lai, medico del pronto soccorso, ha aperto il nuovo corso di Iemig (Italian Emergency Medicine Interest Group) raccogliendo il testimone dal presidente uscente Alessio Baldini che ha guidato l’associazione negli ultimi cinque anni. Nel suo discorso inaugurale, Lai ha ringraziato il predecessore, ricordando progetti come la formazione online, la diffusione del Basic Life Support nelle scuole e l’istituzione del Premio ’Valentina Liboni’. "Oggi Iemig è un’associazione solida e strutturata – afferma – capace di guardare al futuro con chiarezza di obiettivi e una visione internazionale". Il presidente ha presentato la sua squadra, composta da figure di rilievo nel campo della medicina d’urgenza e della gestione sanitaria, e ha sottolineato l’importanza del comitato scientifico, guidato da Carlo Rostagno (Università di Firenze), che riunisce accademici e clinici italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lai 232 il presidente iemig prato far224 scuola sulla medicina d8217urgenza

© Lanazione.it - Lai è il presidente Iemig: "Prato farà scuola sulla medicina d’urgenza"

In questa notizia si parla di: presidente - iemig

lai 232 presidente iemigLai &#232; il presidente Iemig: "Prato farà scuola sulla medicina d’urgenza" - Franco Lai, medico del pronto soccorso, ha aperto il nuovo corso di Iemig (Italian Emergency Medicine Interest Group) raccogliendo ... Da lanazione.it

Taiwan, Lai presidente. Biden "Non sosteniamo l'indipendenza". Cina: "riunificazione inevitabile" - William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp), ha vinto le elezioni presidenziali tenutesi a Taiwan. Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Lai 232 Presidente Iemig