L’agricoltura invisibile in una mostra

Nell’autunno del Salento c’è un’occasione in cui il cibo smette di essere solo cibo e diventa linguaggio e conflitto. Con i giorni di opening, che avevamo anticipato qui, alla fine di settembre, Yeast Photo Festival parte con la quarta edizione di mostra distribuita su diverse località del Salento, con un tema necessario: (N)ever Enough, abbastanza e mai abbastanza, il paradosso del nostro tempo. Fino al 9 novembre, mostre diffuse in palazzi storici, frantoi, masserie e persino sulla spiaggia (dove è esposta parte della mostra di Martin Parr), per indagare come mangiamo e cosa ci consuma, tra abbondanza occidentale e scarsità programmata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’agricoltura (in)visibile in una mostra