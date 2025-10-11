Ladri in casa mentre i proprietari dormono | spariti i contanti

Furto nella notte a Cordenons. I ladri, nella giornata di venerdì 10 ottobre si sono introdotti all'interno di un'abitazione in via San Giovanni mentre i proprietari - un uomo e una donna - stavano dormendo. Ad accorgersi del furto è stato uno dei titolari della casa che, nel giorno successivo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it