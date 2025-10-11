Ladri di scooter da Centocelle a Marconi Quattro sono minorenni

Romatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovani che rubano scooter. Due casi registrati a Marconi e Centocelle: in entrambe le circostanze sono intervenuti i carabinieri. In azione cinque ragazzi, quattro dei quali sono risultati minorenni.Minorenni che rubano scooter a CentocelleNel dettaglio, in via dei Castani tre giovanissimi - due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ladri - scooter

Auto contro scooter sul ponte di Bari Marconi: giovane ferito - Un incidente ha coinvolto un’automobile e alcuni scooter, con un giovane ragazzo che ha riportato la peggio ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ladri Scooter Centocelle Marconi