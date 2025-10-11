Ladri all’Avis e alla Pubblica Assistenza rubati cibo e due tablet

Staffoli (Pisa), 11 ottobre 2025 – Due, forse tre, i ladri che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fatto irruzione in due dei simboli maggiormente rappresentativi di Staffoli, lo spazio del Centro Avis e la sede distaccata della Pubblica Assistenza di Santa Croce. Le telecamere di videosorveglianza dello spazio dove i donatori di sangue organizzano sagre, feste e incontri, hanno ripreso l’azione dei malviventi. Da una prima occhiata alle immagini sembra che siano stati tre i malviventi che hanno fatto razzia di generi alimentari custoditi nei frigoriferi e nelle dispense predisposti per la Sagra degli Arrosticini che è iniziata regolarmente ieri sera e andrà avanti oggi e domani e nel prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

