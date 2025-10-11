Cercasi vittoria disperatamente. Per il centrosinistra, dopo le sconfitte nelle Marche e in Calabria, ora la rossa Toscana (al voto domani e lunedì) è diventata la scialuppa. Una partita giocata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’acrobata Giani chiude tra Conte e Renzi: «Temo l’astensione»