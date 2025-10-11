L’accusa | violenza sessuale Dopo due anni l’assoluzione

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’altroieri il tecnico del reparto di radiologia dell’ospedale di Gallarate, nel 2023 accusato di violenza sessuale su tre pazienti, è rientrato al lavoro, dopo due anni di sospensione e la retribuzione di un terzo dello stipendio. Un’accusa pesante da cui è stato assolto con formula piena dal gup Anna Giorgetti (nella foto) del Tribunale di Busto. La fine "di un incubo durato due anni", come spiegato il suo difensore, l’avvocato Alberto Zanzi. La vicenda era emersa nel dicembre 2023. Le indagini furono condotte dalla Polizia su delega della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, l’ospedale nell’immediato prese provvedimenti nei confronti del radiologo che venne sospeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217accusa violenza sessuale dopo due anni l8217assoluzione

© Ilgiorno.it - L’accusa: violenza sessuale. Dopo due anni l’assoluzione

In questa notizia si parla di: accusa - violenza

Sacerdote arrestato in provincia di Cosenza con l’accusa di violenza sessuale su un minore

Sean, il nipote di Jack Nicholson, è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica

Mario kart world sotto accusa per presunti atti di violenza nel gioco

l8217accusa violenza sessuale dopoL’accusa: violenza sessuale. Dopo due anni l’assoluzione - Dall’altroieri il tecnico del reparto di radiologia dell’ospedale di Gallarate, nel 2023 accusato di violenza sessuale su tre pazienti, è rientrato al lavoro, dopo due anni di sospensione e la retribu ... Si legge su ilgiorno.it

Abusò di una collega, interdetto l'ex primario - Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, attualmente direttore sanitario dell'Azienda provinciale (Asp) di Catania, è stato sospeso per un anno dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217accusa Violenza Sessuale Dopo