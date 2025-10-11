L’accusa | violenza sessuale Dopo due anni l’assoluzione

Dall’altroieri il tecnico del reparto di radiologia dell’ospedale di Gallarate, nel 2023 accusato di violenza sessuale su tre pazienti, è rientrato al lavoro, dopo due anni di sospensione e la retribuzione di un terzo dello stipendio. Un’accusa pesante da cui è stato assolto con formula piena dal gup Anna Giorgetti (nella foto) del Tribunale di Busto. La fine "di un incubo durato due anni", come spiegato il suo difensore, l’avvocato Alberto Zanzi. La vicenda era emersa nel dicembre 2023. Le indagini furono condotte dalla Polizia su delega della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, l’ospedale nell’immediato prese provvedimenti nei confronti del radiologo che venne sospeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

