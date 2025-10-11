L’accusa | violenza sessuale Dopo due anni l’assoluzione
Dall’altroieri il tecnico del reparto di radiologia dell’ospedale di Gallarate, nel 2023 accusato di violenza sessuale su tre pazienti, è rientrato al lavoro, dopo due anni di sospensione e la retribuzione di un terzo dello stipendio. Un’accusa pesante da cui è stato assolto con formula piena dal gup Anna Giorgetti (nella foto) del Tribunale di Busto. La fine "di un incubo durato due anni", come spiegato il suo difensore, l’avvocato Alberto Zanzi. La vicenda era emersa nel dicembre 2023. Le indagini furono condotte dalla Polizia su delega della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, l’ospedale nell’immediato prese provvedimenti nei confronti del radiologo che venne sospeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: accusa - violenza
Sacerdote arrestato in provincia di Cosenza con l’accusa di violenza sessuale su un minore
Sean, il nipote di Jack Nicholson, è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica
Mario kart world sotto accusa per presunti atti di violenza nel gioco
LATINA: Ora anche l'accusa di pedopornografia oltre a quella di violenza sessuale su minore - facebook.com Vai su Facebook
“Odio verso di noi”, Meloni accusa la sinistra di fomentare la violenza - X Vai su X
L’accusa: violenza sessuale. Dopo due anni l’assoluzione - Dall’altroieri il tecnico del reparto di radiologia dell’ospedale di Gallarate, nel 2023 accusato di violenza sessuale su tre pazienti, è rientrato al lavoro, dopo due anni di sospensione e la retribu ... Si legge su ilgiorno.it
Abusò di una collega, interdetto l'ex primario - Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, attualmente direttore sanitario dell'Azienda provinciale (Asp) di Catania, è stato sospeso per un anno dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Segnala ansa.it