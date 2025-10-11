L’accordo su Gaza non ferma i cortei in Italia | manifestazioni a Milano Torino e Bologna

(Adnkronos) – Milano, Bologna, Torino. L'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di Donald Trump per Gaza non ferma le manifestazioni in solidarietà con la Palestina nelle principali città italiane. Sono tre i cortei in corso che sfilano tra slogan, bandiere, sostegno alla Flotilla e cartelli contro il presidente Usa e il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com