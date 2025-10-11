la vittoria delle operaie in appalto scattano le assunzioni in azienda

Il braccio di ferro e la battaglia sindacale sono durati tre anni, scattano le assunzioni: vittoria per un gruppo delle operaie "in appalto" del Salumificio Beretta di Trezzo sull’Adda. Sulla vicenda delle lavoratrici, in azienda da anni ma in carico a un soggetto esterno e non con contratto di categoria, si è espressa, nei giorni scorsi, la Corte d’Appello del Tribunale del lavoro di Milano, che ha dato ragione alle lavoratrici: dalla metà della settimana sono, a tutti gli effetti, dipendenti aziendali. La sentenza, comunicata con orgoglio dalo Slai Cobas che da anni segue la vertenza e aveva firmato i ricorsi, riguarda oggi quattro operaie del reparto confezionamento, aderenti alla sigla sindacale autonoma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

