’La vita nel parco’ è uscito il bando per il servizio civile

Sarà una vera, intensa, full immersion per 365 giorni nello straordinario ambiente naturale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E’ uscito, infatti, il bando 2025-26 per il servizio civile che propone il progetto ’La vita nel Parco’, un anno per vivere e convivere nella straordinaria area protetta del crinale tosco-romagnolo, di cui fa parte anche Bagno. La proposta, per giovani tra i 18 e i 28 anni, viene realizzata in tutto il Parco, con sedi operative a Pratovecchio-Stia (AR) e a S.Sofia (FC), ed è orientata alla tutela delle biodiversità e alla sostenibilità, con particolare attenzione alle specie prioritarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

