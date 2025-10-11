La visualizzazione a schermo intero di Google Traduttore potrebbe presto arrivare anche su Android
Da tempo presente nella versione per iOS, ora anche quella per Android si appresta ad accogliere questa utile funzionalità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: visualizzazione - schermo
YouTube sperimenta una nuova visualizzazione a schermo intero che consente di scorrere i commenti - Google starebbe testando una nuova versione della sezione commenti per la versione Android di YouTube, questo almeno quanto segnalato da diversi utenti sia su Reddit che attraverso Twitter. Si legge su ilfattoquotidiano.it