Un incontro di respiro internazionale e carico di significato. Il sindaco Paolo Pilotto ha accolto in Comune Kim Aris, figlio della premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, da oltre quattro anni detenuta in Myanmar dopo il colpo di Stato militare del 2021. L’appuntamento, promosso dall’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania “Giuseppe Malpeli” e dall’Universal Peace Federation (Upf), è stato uno dei momenti più intensi del ciclo di incontri che Aris sta tenendo in diverse città italiane per richiamare l’attenzione internazionale sulla sorte del suo Paese. Nel cuore di Monza, la voce di una donna imprigionata da un regime autoritario ha trovato eco attraverso quella del figlio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La visita in Comune. Monza abbraccia il figlio di Aung San Suu Kyi