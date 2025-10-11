La Virtus passa a Udine solo all' overtime Ivanovic | Una partita di carattere
Serviva una prestazione di carattere per tenere testa ai campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna e l’APU Old Wild West Udine l’ha trovata. Davanti a un PalaCarnera gremito e infuocato, la squadra di coach Adriano Vertemati ha accarezzato l’impresa arrendendosi soltanto dopo un tempo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Juventus Next Gen, ora è anche ufficiale: Tommaso Mancini passa alla Virtus Verona. I dettagli dell’affare e il comunicato
Coppa Italia, sorpresa Cremonese: fuori ai rigori. Il Cagliari di Esposito soffre ma passa con la Virtus Entella
Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cade nella finale. All’Estra Forum passa la Virtus Roma. Latina piega Fabriano e si piazza terza
Assigeco Basket Academy | Virtus Bologna Passa la Virtus Bologna contro un Assigeco combattiva. Bravi comunque raga ? #TIMEISNOW #AssigecoBasketAcademy #Under17eccellenza
Virtus passa a Udine 80-82: bis in campionato per l’Olidata - Mercoledì 15 tornano in campo sul parquet del PalaDozza per sfidare Monaco, per poi affrontare la trasferta francese in casa dell’Asve ... Segnala ilrestodelcarlino.it
La Virtus passa a Udine solo all'overtime. Ivanovic: "Una partita di carattere" - Decisiva per la conquista dei due punti da parte delle Vu Nere l’esperienza e il talento di Edwards l’uomo capace di decidere una gara equilibrata fino all’ultimo pallone ... Scrive bolognatoday.it