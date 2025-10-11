Terza giornata di Serie C, tra oggi e domani, per le tre compagini del Circondario. La prima a scendere in campo, stasera alle 18.15 al Pala Cosmelli di Livorno, sarà la Virtus Certaldo. I bianconeri valdelsani saranno sul campo dell’ Us Livorno, che come loro è ancora ferma a zero punti. Una sfida di grande rilievo, quindi, per gli uomini di coach Crocetti, che dovranno ripartire dall’intensità, dalla determinazione e dalla concentrazione fatte vedere sabato scorso contro San Vincenzo. Ancora out Ceccarelli per infortunio. Veniamo poi alle due sfide di domani, partendo da quella delle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino dove la capolista Abc Solettificio Manetti riceve la visita del Dukes Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Virtus Certaldo è a caccia di punti