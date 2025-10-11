Con il supporto del gruppo interparlamentare sul Patrimonio culturale europeo, Cammini di Santiago e altri Itinerari culturali, mercoledì si è svolta, al Parlamento europeo di Strasburgo, una sessione di scambio culturale dedicata ai due percorsi più rappresentativi d’Europa: il Cammino di Santiago e la Via Francigena. Nell’ambito del confronto, è stata valorizzata anche la Via Francigena lodigiana, che da Orio Litta a Senna Lodigiana attraversa il Po per raggiungere Piacenza, offrendo ai pellegrini un’esperienza unica tra paesaggio, spiritualità e ospitalità diffusa (sono interessati Orio Litta, sede della Grangia dei benedettini, Senna Lodigiana - tappa ufficiale XXXIX secondo l’itinerario del Vescovo Sigerico -, Somaglia, Guardamiglio e San Rocco al Porto, con i loro argini e tragitti suggestivi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Via Francigena lodigiana protagonista a Strasburgo