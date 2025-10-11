La via della spada tra Oriente e Occidente

L'Associazione Archeosofica torna a Parma con un nuovo progetto culturale: "La via degli eroi".Il ciclo di cinque incontri a ingresso libero si terrà presso il CUBO di via La Spezia, ogni sabato pomeriggio alle ore 17:00, dall'11 ottobre al 25 novembre.Gli incontri offrono un'analisi approfondita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: spada - oriente

MEDIO ORIENTE | Oggi gli israeliani commemorano il 2/o anniversario dell'attacco del 7 ottobre. Le famiglie delle vittime osserveranno un minuto di silenzio sul luogo in cui è avvenuta la strage. Meloni: 'Una delle pagine più buie della storia'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La via dell'oro: il commercio che unì Oriente e Occidente - William Dalrymple esplora la Via dell'Oro, un'antica rotta marittima che collegava culture e mercanzie tra il Pacifico e il Mar Rosso, trasformando l'Asia e l'Europa con scambi di idee e beni preziosi ... Scrive msn.com